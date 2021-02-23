Американська співачка Дженніфер Лопес викликала бурю емоцій вражаючим відео

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як росли її двійнята Еммі та Макс (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Джей Ло приурочила пост 13-річчю своїх дітей - довівши публіку до сліз одкровенням. Зірка супроводила привітання зворушливою відеонарізкою та однією зі своїх пісень, присвяченій двійнятам.

"Я написала цю пісню "Крок за кроком", коли близнюкам було шість тижнів... Макс вже намагався згорнутися калачиком і встати зі стільця... Я подумала: "Куди ти йдеш, малюк? Куди ти біжиш?" Все, що я могла подумати, це перш, ніж вони стануть бігати навколо , - я хотіла б, щоб все це сповільнилося! І наступне, що я бачу... бум... 13!", - йдеться в повідомленні.

"🎶По кроку за раз ...

не треба поспішати...

залишимо цей час для нас ...

І протримаємося так довго, як зможемо... все йде занадто швидко... 🎶",- співається в пісні Джей Ло.

Наприкінці зірка подякувала фанатам за любов до її дітей і за можливість розділити свою радість разом з ними.

"Спасибі всім #JLovers за любов до Еммі і Макса в їх день народження! Я весь день дивлюся відео, де Еммі та Макс посміхаються, плачуть, сміються і прекрасно проводять час... ми любимо вас!", - додала Лопес.

Публіка з жаром обговорила побачене в коментарях:

"Наймиліше "перевантаження", якого я потребував сьогодні 😍 😭 "

"З Днем Народження, Макс і Еммі! Вас так люблять, так талановито і весело! Шлю вам обом привітання! Не можу повірити, що ви підлітки! Куди біжить час! 🥳"

"Емоційно 😭"

"Прекрасні моменти ♥ ️💫 з Днем Народження ♥ ️💫! Тінейджери"

"2 дитини народилися 22.02 ... 😍"

"З днем народження їх. Яка гарна пісня. Прекрасна сім'я. ❤️❤️"

"У родині найголовніше діти, диво, безумовна любов ❤️"

"ця пісня - все! 🥺"

Відзначимо, Лопес народила Еммі та Макса 22 лютого 2008 року від свого третього чоловіка - співака Марка Ентоні, з яким розлучилася в 2011 році.

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