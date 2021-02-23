Кабінет Міністрів України вирішив відстрочити виплату компенсацій українським пенсіонерам

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 22 лютого 2021 року. Постанова №127 оприлюднено на Урядовому порталі.

Початок виплат пенсіонерам віком від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень відклали до 1 жовтня 2021 року.

Також Уряд скасував норму, згідно з якою починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Разом з тим встановлено порядок перерахунку пенсій з 1 березня 2021 року. Щорічна індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати, враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Нагадаємо, раніше уряд своєю постановою від 17 лютого 2021 року № 126 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Дохідна та видаткова частина бюджету визначені в сумі 495,5 млрд гривень.

Доходи Фонду передбачені в сумі 328,0 млрд грн, у тому числі 28,0 млрд грн - сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та компенсація пільг зі сплати єдиного внеску, які фінансуються з Державного бюджету України та входять до складу власних доходів Пенсійного фонду України.

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