Відомий фотограф, суддя "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк насмішила особистим відео з телеведучою Лесею Нікітюк

Соня прославилася неймовірними фото, а також встигла зняти для багатьох модних глянців найпопулярніших українських селебрітіс, в тому числі і своїх колег. При цьому рудоволосу красуню вважають найбільш саркастичним експертом проекту "Супер Топ-модель по-українськи".

Так як Саня любить експерименти і не боїться пожартувати, мноіе бажають бачити її нові фотороботи. Нещодавно зірка відповіла на питання, що цікавлять шанувальників, з цього приводу, а також розповіла про особисте і різні дрібниці з життя

Соня Плакидюк-експерт реаліті "Супер Топ-модель по-українськи", яке багато сезонів знімає Новий канал, з яким також співпрацює і Леся Нікітюк, тому не дивно, що зірка здружилися.

У своїх сторі Соня показала, як проводила час з Лесею, розрізаючи солодкий торс з власним зображенням. Телеведуча ж не стрималася і зобразила пристрасть від передчуття – таким смачним їм здався торт.

Також у себе в Instagram красуня опублікувала архівне фото, яке буквально звело її шанувальників з розуму. Дівчина позувала в сукні з екстремальним декольте.

"Кожен раз, коли дивлюся на ці фотографії - подумки записуюся на стрижку і солом'яний блонд. Але не знаю, чи не буду згодом плакати по рудим і довгим. Що скажете?",- підписала фото зірка.

"Сонечка, руденьких так мало, не треба вам ваші волоссячко псувати, для цього є перуки" «" ви будете будь красива і це життя потрібно все спробувати«,» не треба, у вас дивовижне своє волосся«, " Руді і довгі - дуже вас прикрашають!", "Ви неперевершена з будь-яким волоссям! Але руді це ваша фішка", " ні! У Вас дуже розкішне волосся!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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