Оля Полякова, в квартирі якої обвалилася стеля, розповіла подробиці НП у своїй оселі

Емоційне звернення співачка опублікована на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

«Я просила прибрати сніг ще минулої п'ятниці, всім було наплювати... а вранці, коли мої діти збиралися в школу, були в цій квартирі це все почало падати. Все впало. Все відвалилося, і тепер лежить ось так ось просто. Ви собі уявляєте взагалі збиток цього кошмару? Я хочу матюкатися. Я хочу говорити матом. Я просила цих *ук, я просила прибирати сніг.... Діти збиралися в школу, і це все падало їм на голову. Що це за *ерьмо взагалі? Як таке можливо?» - обурилася вона.

Полякова додала, що зверталася в усі можливі інстанції, намагалася змінити обслуговуючу компанію, але марно.

"Я в шоці повному. Ви знаєте, я зазвичай кричу, фонтаную, але сьогодні у мене такий шок, у мене просто повний шок. Я просто не розумію, що робити», - додала вона, показавши, як тепер виглядає її дочка.

При цьому в коментарях Полякової написали, що у неї просто погано був зроблений ремонт. А ЖЕК тут ні до чого. Тут вона вже не стрималася.

"Ти дурень?» - відповіла співачка коментатору.

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