Дружина музиканта і композитора, ексчоловіка Наташі Корольової Ігоря Ніколаєва поділилася своїм болем

Як передає Politeka.net молода дружина відомого музиканта і ексчоловіка Наташі Корольової Ігоря Ніколаєва, своєму Instagram повідомила трагічну новину.

Юлія Проскурякова, співачка і дружина композитора Ігоря Ніколаєва поділилася сумною новиною, від коронавірусної інфекції померла її бабуся, у якої до того ж були проблеми з серцем.

Жінка сильно переживає втрату близької родички. Вона написала зворушливий пост про те, що попри те, що бабусі було 86 років, звикнути до того, що її більше немає – дуже складно.

Юлія розповіла, що перед тим, як бабуся пішла з життя, співачка дзвонила їй і розповіла, як сильно вона її любить.

Жінка підкреслила, що бабуся для неї була самою хорошою і доброю людиною. Проскурякіна згадує, що все світле, що було у неї в дитинстві було пов'язано з нею, бабусею Шурою.

"Це все-таки дуже боляче... втрачати близьких... Моторошно це писати, але... Спочивай зі миром, моя кохана...", - вилила свій біль Проскурякина. Знаменитість також уточнила, що знаходиться в Москві, і поїде попрощатися з рідною людиною в Єкатеринбург, де жила бабуся, мама мами Юлії.

Шанувальники, колеги та друзі Проскурякіної висловили співчуття жінці у зв'язку з втратою бабусі. Багато також поділилися своїми історіями.

"Вічна, світла пам'ять бабусі. Боляче втрачати рідних людей", "Прийміть мої співчуття. 🙏 🙏 🙏 ", "Юлічка... я, вас, дуже розумію і співчуваю!!!"

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