Відомий український співак Віктор Павлик, який зараз чекає появи на світ ще одного сина від своєї четвертої дружини, заговорив про можливе одруження вп'яте

55-річний артист завжди славився своєю велелюбністю. До одруження на 26-річній Катерині Репяховой у нього було ще три дружини, причому стосунки з молодою коханою у нього почалися ще до розставання з останньою з них.

В ефірі програми «Неймовірна правда про зірок» на каналі СТБ Павлик зізнався, що колись отримав цікаве пророцтво не тему свого сімейного життя.

"Пам'ятаю, жінка одна циганського походження сказала: "Ай, молодець, буде у тебе п'ять дружин", - пригадав співак.

При цьому, у відповідь на питання про те, чи дійсно він планує здійснити цей прогноз і одружитися у своєму житті ще раз, Павлик відповів ствердно.

"Планую. На племінниці Катерини. Класно? Жартую, так", - заявив співак.

Відзначимо, що тільки напередодні співак зі своєю молодою дружиною дізналися стать майбутньої дитини. Відповідним відео Репяхова поділилася в своєму Instagram.

Так, подружжя разом розкрили спеціальну коробку, звідки вилетіли блакитні кульки, які означали, що у пари буде хлопчик. З ім'ям майбутнього малюка пара вже визначилася заздалегідь: хлопчика назвуть Михайлом.

Відзначимо, що у Павлика вже є син і дочка від двох перших дружин відповідно. Син артиста від третьої дружини, Лариси Созаєвої, помер влітку минулого року після тривалої боротьби з раком.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика ошелешила новиною про майбутню дитину: "Плакала півгодини без зупинки".

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