Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, розповіла про своє дитинство з ріднею

Зірка народилася в Кочабамбі (Болівія), пише Politeka.net. Мати Мішель - українка, яка вирушила в далеку країну за своїм першим коханням. Батько Маріо в юності грав в естрадному ансамблі і прищепив дочці любов до музики.

До 13 років Андраде жила в Болівії, а пізніше сім'я переїхала в Україну. Красуня з теплотою в серці згадує рідних в Болівії. Буваючи в гостях, артистка обов'язково робить кадри з родичами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Наприклад, минулого місяця співачка показала відео зі своєю бабусею. Мішель зізналася, що сумує за родичкою.

Тоді користувачі мережі писали, що кадри вийшли зворушливими й довели їх до сліз.

Мішель розповіла прес-службі "Нового каналу", що завжди чекає саме Різдва, адже це сімейне свято. Адже на це сімейне свято в будинку бабусі збиралася вся сім'я з 20-ти осіб, включаючи батька, братів і сестер.

Сімейство разом накрило на стіл і дарувало один одному подарунки. Саме цей найяскравіший спогад з дитинства Мішель - це свято Різдва.

Зірка відвідувала болівійську сім'ю за останні 10 років тільки двічі, але при цьому вони завжди залишаються на зв'язку. Співачка ділиться з рідними подіями з життя, відчуваючи їх підтримку. Зірка переконана, що на відстані відносини стають тільки міцнішими.

"Як каже моя бабуся:"Відстань - не привід забути тебе, навпаки, чим далі ти від мене, тим ближче я тебе відчуваю", - поділилася артистка.