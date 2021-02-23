Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, розповіла про своє дитинство з ріднею
Зірка народилася в Кочабамбі (Болівія), пише Politeka.net. Мати Мішель - українка, яка вирушила в далеку країну за своїм першим коханням. Батько Маріо в юності грав в естрадному ансамблі і прищепив дочці любов до музики.
До 13 років Андраде жила в Болівії, а пізніше сім'я переїхала в Україну. Красуня з теплотою в серці згадує рідних в Болівії. Буваючи в гостях, артистка обов'язково робить кадри з родичами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Наприклад, минулого місяця співачка показала відео зі своєю бабусею. Мішель зізналася, що сумує за родичкою.
Тоді користувачі мережі писали, що кадри вийшли зворушливими й довели їх до сліз.
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Мішель розповіла прес-службі "Нового каналу", що завжди чекає саме Різдва, адже це сімейне свято. Адже на це сімейне свято в будинку бабусі збиралася вся сім'я з 20-ти осіб, включаючи батька, братів і сестер.
Сімейство разом накрило на стіл і дарувало один одному подарунки. Саме цей найяскравіший спогад з дитинства Мішель - це свято Різдва.
Зірка відвідувала болівійську сім'ю за останні 10 років тільки двічі, але при цьому вони завжди залишаються на зв'язку. Співачка ділиться з рідними подіями з життя, відчуваючи їх підтримку. Зірка переконана, що на відстані відносини стають тільки міцнішими.
Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.
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