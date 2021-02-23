Популярне шоу "Маска" вражає уяву глядачів, захоплює і захоплює, а в останньому випуску учасниці під маскою троянди знадобилася термінова допомога

Як передає Politeka в останньому випуску проєкту детективів і глядачів чекала непросте завдання розгадати, хто під маскою Троянди, а в найцікавіший момент глядачі вже зовсім розпереживалися, адже ніжній і витонченій троянді на сцені стало погано.

"Мені погано", - промовила вона. Переполошилися всі особливо злякався ведучий Володимир Остапчук, конферансьє на шоу. Спершу він підставив свою руку, а після притримати Троянду прийшли двоє сек'юріті, вони перебували біля учасниці до кінця, поки троянда була на сцені.

Детективи переполошилися, Оля Полякова і Настя Каменських, та й Данилко з DZIDZIO стали розпитувати, що сталося. Однак підтримки двох великих чоловіків Розі стало достатньо, щоб мати з собою. "Боже, що з нею? Їй погано!", - запитувала Оля Полякова. "Їй стало погано!", - вигукнула Каменських...

Крім того, під час виступу Рози Андрій Данилко розплакався, так його зворушив виступ Маски.

Роза заспівала пісню "Білі троянди", яку колись співав Юрій Шатунов. Маска співала так душевно, що відомий музикант Андрій Данилко, який є одним з детективів на шоу, не зміг стримати сльозу, непомітно струсивши з обличчя. Однак від всюдисущих камер не сховаєшся, Данилко втирає сльозу, зворушив глядачів.

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