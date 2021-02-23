Чудова і респектабельна Анджеліна Джолі знову змусила чоловіків вдивлятися в улюблений образ

Знаменита 45-річна актриса і режисер Анджеліна Джолі продовжує з'являтися на публіці, демонструючи витончений смак, пише Politeka.net. У фан-акаунті актриси в Instgaram з'явилася добірка фотографій, на яких Анджеліна з'явилася на публіці в молочному строгому вбранні.

Лук доповнили рукавички і маленький дамський капелюшок, який нітрохи не був зайвим в образі.

У такому строгому вбранні Анджеліна з'явилася у 2018 році на службі на 200-річчя Ордена Святого Михайла і Георгія, в соборі Святого Павла, в Лондоні. Про це повідомили адміни пабліку.

Красуня навіть в такому скромному стилі підкорила уяву фанатів. Колонка коментарів наповнилася словами захоплення:

"О королева", "Навіть якщо тобі 100 років, я буду любити тебе знову!", "Ти один з найбільш особливих людей в моєму серці! 💫🌹🌹💝🌹🌹💫", "Мій ангел", "Моя лялечко", "Ти завжди красива, у тебе чудова зовнішність і приваблива посмішка", "Ти королева назавжди гарна Анджеліна 👍💐💐💐 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️💎💎💎💎", "Ой, як виглядає як королева, красуня!"

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