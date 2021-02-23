Популярна артистка студії "Квартал 95" Олена Кравець "виконала" культовий хіт гурту "Бумбокс" і кинула виклик своєму колезі по сцені Євгену Кошовому

Відома гумористка стала учасницею нового українського проекту "Ліпсінк Батл", прем'єра якого відбудеться на початку березня. У новому шоу зіркам належить позмагатися в умінні артистично виконувати під фонограму відомі світові хіти.

Напередодні виходу шоу його організатори запустили флешмоб, учасникам якого пропонується спробувати себе в ролі співаків під фонограму. У своєму Instagram Кравець поділилася результатами.

Так, в новому короткому відео гумористка старанно «виконує» хіт гурту «Бумбокс» «Вахтерам». Кравець також передала естафету й іншим зіркам, серед яких опинився її колега по "Вечірньому Кварталу" Євген Кошовий.

"Кидаю виклик: Євгену Кошовому, Вірі Кекелії, Марті Адамчук, Ользі Жуковцовій-Кияшко, Маші Єфросиніній, Даніелю Салему. До зустрічі на наймасштабнішому шоу зоряних пародій", - написала Кравець.

Раніше на сторінці «Ліпсінк Батл» з'явилося відео, в якому Олена перетворюється в американську зірку Тіну Тернер.

Крім цього, в мережі з'явилася нарізка відео, на якому Кравець ефектно пародіює співачку. На Олені були надіті чорні колготки в сіточку і спокусливе міні. Образ завершував перуку з величезною копицею світлого волосся, яку Кравець розпатлала.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" в ефектному міні розпатлала волосся, змусивши українців пищати від захвату: "Оленка, запалюй!".

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