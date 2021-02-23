Пенсії в Україні зростуть на 11%, але це торкнеться не всіх

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 лютого, передає Politeka.net з посиланням на пост в Фейсбук.

Так, з першого березня пенсії зростуть на 11%, що говорить про середнє підвищення виплат на більш ніж 300 грн. Індексація торкнеться восьми мільйонів українців.

У повідомленні наголошується, що на цей час в законодавстві немає точної дати, коли уряд буде індексувати пенсії. Шмигаль заявив, що вже подано законопроєкт про автоматичну індексацію пенсії й вона буде проходити щорічно з 1 березня.

Таким чином, саме закон визначатиме дату збільшення пенсійних виплат.

В кінці глава уряду заявив, що в цьому році Кабмін разом з парламентом буде розв'язувати нормативні питання Для запуску другого рівня пенсійної системи для введення накопичувальної пенсії.

У Міністерстві соціальної політики уточнили, що розмір пенсій в середньому підвищиться на 308 гривень. Мінімальне підвищення складе 100 гривень. Мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, у яких є тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) складе 2200 гривень.

Нагадаємо, система накопичувальних пенсій передбачає, що кожна людина сама собі відкладає на майбутню пенсію, щомісяця перераховуючи відсоток від заробленого.

Ці гроші будуть акумулюватися на індивідуальних пенсійних рахунках. У разі передчасної смерті людини, кошти обіцяють передавати спадкоємцям.

Нагадаємо, Нова виплата пенсій українцям: в ПФУ озвучили важливу деталь, коли і скільки грошей виділили.

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