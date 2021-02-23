Меган Маркл і принц Гаррі ошелешили своєю появою на Spotify-івенті

Перша поява герцога і герцогині Сассекських після оголошення ними про те, що вони готуються стати батьками вдруге відбулося в понеділок 22 лютого. Про це пише Politeka з посиланням на джерело People.

У публікації заявили, що це був сюрприз для всіх учасників заходу. Пара приєдналася до події Spotify Stream On, щоб розповісти про свій новий подкаст.

Минулого тижня принц Гаррі і Меган Маркл підтвердили, що не будуть виконувати обов'язки королівської сім'ї, зрікшись вдруге від церемоніальних і обов'язкових посад. Замість цього Меган і Гаррі вирішили розвивати свій продюсерський центр, і створити подкаст на якому вести важливі розмови.

Пара увірвалася в конференцію прямо з вітальні свого будинку в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, щоб поговорити про Archewell Audio. Це створена ними продюсерська компанія, а також про анонс нового подкасту, який буде транслюватися тільки на Spotify.

У грудні подружжя оголосило про "довгострокове партнерство" між Spotify і їх новоствореною продюсерською компанією Archewell Audio.

Меган для свого публічного виступу одягла сукню бренду "Oscar de la Renta" 3, 5 тисяч доларів. Це легкий наряд трохи нижче колін, що має вільний крій ніжно-м'ятного відтінку з вишитими цитрусовими фруктами й віттям.

Шанувальники підкреслили, що це зовсім не те, що вони очікували, дешеві бренди, і скромне життя...

"Невже вишивка? Чарівно", "Це не відповідає тому, у що вони хочуть, щоб ми вірили, співчуття тим, хто слабкий", "Трохи більше співчуття до недорогих брендів було чудово, а так, багато лицемірства!"

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