Відомий шоумен Юрій Горбунов приміряв на себе епатажну маску

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка телеканалу "1+1" вирішив розповісти про нове шоу. Горбунов використовував маску в Instagram, створену спеціально до прем'єри шоу пародій "Ліпсінк батл".

Телеведучий позував з нафарбованими губами. Червоний колір помади зі стразами зробив Горбунова схожим на артиста травесті-шоу. Його очі світилися - чи то від щастя, чи то від особливостей маски.

"Дорогі друзі, якщо є бажання відчути себе на сцені нового грандіозного шоу «Ліпсінк батл», використовуйте цю маску. Це буде неперевершено", - зазначив Горбунов.

Варто відзначити, що "Ліпсінк батл" - це одне з небагатьох топових шоу на "1+1", яке не веде Юрій Горбунов. Роль ведучих цього разу віддали Тіні Кароль і Потапу. Однак Горбунов не залишився осторонь, і візьме участь в шоу в якості учасника.

Як відомо, крім Горбунова в шоу також братимуть участь Ксенія Мішина, Катерина Кухар, Олена Кравець, Маша Єфросиніна, Павло Зібров, Іраклій Макацарія, Женя Кот та інші артисти. Всього організатори заявили участь 36 зірок, які будуть битися в парних батлах.

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