Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав свою нову кохану в халаті і без косметики
Гуморист поділився новим постом з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як відомо, зараз рибалка зі своєю дівчиною, моделлю Аліною відпочивають в Дубаї. На новому фото учасник шоу "Холостячка" вирішив похвалитися своїм номером в готелі. Вони з коханою позують перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон.
"Такі чисті дзеркала, що гріх не сфотографуватися! P. S. халати красти не будемо! У нас з Єгипту ще залишилися!", - підписав знімок Рибалка.
На фото вони з дівчиною дійсно позують в одних білих халатах. При цьому, кохана гумориста демонструє своє обличчя без косметики.
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Знімок закоханих оцінив ведучий "Холостячки" Григорій Решетник.
"Красиві", - написав він.
Передплатники рибалки також почали коментувати фото.
"Візьміть мені халат!", "Красиві дуже", "як же ви підходите один одному. Зовсім не так як з Мішиною, з якою постійно щось з'ясовували. У кожного все ж є своя людина.. молодці", "вона тобі не пара!", "Прекрасна пара. Навіщо ви взагалі брали участь в шоу...у вас дівчина красуня", "Ой, здалася Мішель Андраде!",- пишуть люди.
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