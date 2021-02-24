Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав свою нову кохану в халаті і без косметики

Гуморист поділився новим постом з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зараз рибалка зі своєю дівчиною, моделлю Аліною відпочивають в Дубаї. На новому фото учасник шоу "Холостячка" вирішив похвалитися своїм номером в готелі. Вони з коханою позують перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон.

"Такі чисті дзеркала, що гріх не сфотографуватися! P. S. халати красти не будемо! У нас з Єгипту ще залишилися!", - підписав знімок Рибалка.

На фото вони з дівчиною дійсно позують в одних білих халатах. При цьому, кохана гумориста демонструє своє обличчя без косметики.

Знімок закоханих оцінив ведучий "Холостячки" Григорій Решетник.

"Красиві", - написав він.

Передплатники рибалки також почали коментувати фото.

"Візьміть мені халат!", "Красиві дуже", "як же ви підходите один одному. Зовсім не так як з Мішиною, з якою постійно щось з'ясовували. У кожного все ж є своя людина.. молодці", "вона тобі не пара!", "Прекрасна пара. Навіщо ви взагалі брали участь в шоу...у вас дівчина красуня", "Ой, здалася Мішель Андраде!",- пишуть люди.

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