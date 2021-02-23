Відома прима-балерина, суддя "Танців з зірками", Катерина Кухар, постала в образі справжнього чорного лебедя
Артистка підкорила шанувальників талантом і своєю шикарною зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка не втомлюється розпалювати до себе інтерес, публікуючи фото в красивих образах.
Так, Кухар цього разу постала на чорно-білому фото. Балерина одягла сукню з пір'ям, кінчики якого стирчали. Красиві прикраси виблискували на шиї і в вухах знаменитості.
Катерина зробила високий хвіст, який надав образу якоїсь строгості.
Загалом, складалося враження, що перед нами постав справжній чорний лебідь з балету "Лебедине озеро".
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"Дивовижна краса жіночих ліній...",- написала артистка.
Також в пості Катерина написала масу приємного в бік свого приятеля-фотографа Ростислава Ріпки.
"Ти ювелір у своїй справі, а отриманий результат — це мистецтво на століття!
Відпускай цю книгу у світ і нехай вона надихає кожного, хто до неї доторкнеться
Пишаюся!🤍", - зазначила балерина.
За годину пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів:
"Шикарне фото😍", " красива ❤️Люблю ❤️❤️❤️", " Ой як красиво 😍", " неймовірно😍", " чарівна🙌 👏❤️❤️", "красива! 😍 😍 😍 ❤ ", "Вау✨! Найкраще фото, яке я бачила сьогодні! Ви неймовірні! 💋 💃 ", "Чудова і граціозна!", "Дуже гарне обличчя: носик, очі, губи" ," ви прекрасні 😍♥️ 💫 👏 🏻 ", " Скільки в Вас грації і сили в погляді! Сильна маленька жінка!", "Цукерочка�😍😉�".
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