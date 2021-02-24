Популярна співачка Тіна Кароль звела з розуму шанувальників своїми пружними формами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Тіни в Instagram з'явився колаж, створений зі стоп-кадрів з кліпу. На фото артистку показали з усіх боків, зробивши акцент на найсолодших місцях. Шанувальники показали апетитну п'яту точку зірки, а також зловили найпікантніші пози, які вона приймала в кліпі.

"А скільки разів ти переглянув кліп #Скандал?",- пишуть автори аккаунта.

У коментарях віддані шанувальники стали обговорювати кліп, а також залишати десятки захоплених відгуків про зовнішність Тіни.

"10000000 Тіна Кароль вааау! Обожнюю її", " дуже багато разів, тому що Тіни багато не буває», «не рахую, але слухаю весь час навіть зараз», «дуже дуже багато разів, кліп супер», «дуже багато прям дуже», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тіна Кароль провела серйозний ребрендинг свого артистичного образу. Вона показала себе з нового боку, пообіцявши, що тепер стане більш зухвалою і сміливою. Її новий кліп "Скандал" за 10 днів набрав більше 5 мільйонів переглядів. Додамо, що кліп з провокаційною назвою вийшов після того, як Ольга Полякова на всю країну обізвала Тіну «плакальницею на похоронах».

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