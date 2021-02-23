Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла про невдалий досвід експериментів зі своїм образом

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Днями Каменських вирушила на зйомки нового кліпу, які, за її словами, тривали більше доби. Для образу в кліпі співачці довелося наростити довгі нігті, однак, як з'ясувалося, Каменських виявилася до такого не готова.

"Дівчата, які мають довгі нігті, як ви це робите? Це і правда дуже красиво і стильно, але особисто мені незручно", - розповіла співачка.

Вона поцікавилася, як іншим дівчатам вдається займатися повсякденними справами з такими нігтями, і зізналася, що не змогла надовго залишити на собі стильний манікюр.

"Я протрималася 4 дні і зрозуміла, що мій ідеальний варіант - це короткий манікюр. А взагалі, завдяки цьому короткому досвіду я ще раз переконалася, як важливо бути тим, ким хочеться і носити те, що хочеться, що подобається і що підходить саме вам. Тому що найкращий тренд на всі часи - це бути собою!", - додала Настя.

Вона також показала знімок з довгими нігтями, а також фото зі своїм звичним натуральним манікюром.

"Коли нігті самі відростають, ти звикаєш поступово до них, а якщо відразу наростити довгі то звичайно це нереально", "короткі нігті, мені здається це дуже ніжно і красиво", "і мені не зручно. Люблю ніжний, маленький і акуратний манікюр", "Ага, а ще в туалет ходити з такими нігтями - цілий квест", - діляться своїм досвідом дівчата в коментарях до посту співачки.

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