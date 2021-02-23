Тіна Кароль вразила новим "скандальним" образом у розкішному вечірньому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Кароль продовжує промоушен свого нового кліпу на пісню «Скандал». Співачка вже демонструвала кілька спокусливих образів в рамках цієї кампанії, проте її нові знімки в чорній вечірній сукні буквально звели шанувальників з розуму.

Так, на фото Кароль постала в розкішному вбранні дуже незвичайного крою. Сукня з асиметричною спідницею так і притягує увагу своєю верхньою частиною з відкритим животом, перетягнутим блискучими «пасками», і окремою смужкою тканини, що прикриває груди співачки.

На знімку Кароль млосно сперлася на стілець і злегка вигнула ногу в сторону, демонструючи всю красу своєї фігури.

"Це - черговий скандал", - процитувала співачка рядок зі своєї пісні.

Її шанувальники тут же почали обговорювати новий образ знаменитості.

"Прекрасна, Боже", "я хотіла написати гарний коментар, але у мене пропали всі слова", "гасіть", "Ну Краса", "пожежа", «найпрекрасніша», "Спасибі, я розтанула", "худенька", "вогонь, треба гасити", "це чергова пожежа", "Дівчина ви що робите з нами то???? Аааа? Скандал так скандал", "тепер чорна королева", "настала ніч, місто спить, прокидається Тіна Григорівна", - пишуть люди.

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