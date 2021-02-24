45-річна Анджеліна Джолі підкорила фанатів розбурхуючим поглядом

Легендарна актриса, лауреат премії "Оскар" Анджеліна Джолі похвалилася помітним портретним кадром на одній з фан-сторінок в Instagram, пише Politeka.net.

У кадрі актриса знята з Близького ракурсу, що дозволяє просто потонути в її палючому погляді. Волосся актриси зібране в акуратну гульку, ледь помітний макіяж підкреслює пухкенькі губки знаменитості. Єдиним акцентом образу є сережка у вигляді золотого дракона, що обвив мочку вушка зірки.

Лук Анджеліни стриманий, строгий піджак, який дає доступ до чарівної шийки актриси. А погляд настільки пронизливий, що в ньому можна просто потонути і забутися.

Фанати облюбували фото, відреагувавши безліччю смайликів, сердечок і лайків.

Попри те, що Анджеліна останнім часом присвятила своє життя своїм прийомним дітям і майже не з'являється на публіці, шанувальники створюють сторінки, присвячені зірці, де часто згадують архівні фото.

Відомо, що в лютому 2021 року очікується прем'єра фільму Marvel "Вічні", в якому зіграє Анджеліна Джолі. Вона повернеться до свого коріння в бойовиках разом з Сальмою Хайєк. Але, очевидно, є шанс, що це може бути один з останніх фільмів, в яких вона коли-небудь буде зніматися.

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