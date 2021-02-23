Відома українська телеведуча Катя Осадча засвітилася в обіймах зіркового чоловіка, ведучого і продюсера Юрія Горбунова

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала фото, зроблене на прем'єрі українського фільму «Скажене весілля-3». Осадча була одягнена в неймовірно красивий білий костюм, який складався з міні-спідниці з жіночними рюшами і білого піджачка з об'ємними рукавами і плечима. На голові у телеведучої традиційно красувався капелюшок. Образ доповнювали білі туфельки.

Осадча стояла поруч з Горбуновим, поклавши на нього руки. Сам ведучий був одягнений в чорні штани і жилетку, під яку надів білу сорочку. Парочка виглядала дуже гармонійно.

Телеведуча своїм фото повідомила про скору прем'єру фільму, створеного її чоловіком.

Як відомо, сьогодні відбувся допрем'єрний показ фільму "Скажене весілля-3", продюсером якого виступив Юрій Горбунов і Потап. У третій частині комедії взяли участь багато зірок, включаючи Надію Мейхер, Олега Винника і Анну Трінчер.

Раніше ми писали, що Катя Осадча показала справжню себе без макіяжу і фотошопу. Вона лежала в ліжку в сірому светрі. Незважаючи на сліди втоми, виглядала зірка дивовижно. Осадча без макіяжу виглядає природно і привабливо навіть з дрібними мімічними зморшками навколо очей і з легкою посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, що Катю Осадчу несподівано застерегли від експериментів із зовнішністю: "не дай Бог вам зробити...".

Як повідомляла Politeka, Осадча вразила українців сімейною ідилією, показавши підрослого сина Горбунова:"все вийшло".

Також Politeka писала, що Осадча звела з розуму елегантним образом з відкритими плечима на "Голос країни":"ну красуня, блін".