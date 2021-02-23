Відома модель Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" вбила наповал ефектним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина регулярно викладає добірки знімків, зроблених для мережі. Модель любить створювати незвичайні образи, використовуючи брендовий одяг. Вона вбирається, фарбується і виходить на прогулянку.

Під час карантину у Жизель було багато однотипних фото, зроблених вдома. Зараз у дівчини більше можливостей, тому вона все частіше з'являється на пляжах, в місті і в інших локаціях.

Цього разу красуня одягла шовковий костюм, який складався з мініатюрного топа, який більше нагадує ліфчик, штанів з високою посадкою і накидкою. Костюм оливкового кольору підкреслив ідеальну фігурку зірки і її округлі апетитні форми.

"Все ще одержима цим вбранням", - підписала фото модель.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Правила пристойності дотримуватися треба", "так гаряче виглядаєш", "вона така мила", «Красиво і чудово», «я одержимий тобою», "Ти така красива, Жизель", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра родом з Бразилії. У США вона приїхала підкорювати модельний бізнес.

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