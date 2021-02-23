Українська телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка полюбилася глядачам завдяки проекту "Х-фактор", поділилася новим знімком у спокусливому образі
Як повідомляє Politeka.net, 40-річна красуня опублікувала провокаційне фото на ніч дивлячись на своїй сторінці в Instagram.
Трегубова поділилася чуттєвим фото, на якому позує на стільці біля вікна. На провідну падають тіні, тому проглядається тільки її силует. Судячи з нього, Трегубова одягнена в спокусливий боді зі стильним візерунком.
Красуня млосно зігнулася на стільці, спокусливо витягнувши ніжки. Чорно-білий знімок робить її образ ще більш загадковим і романтичним.
"На добраніч", - коротко підписала фото Трегубова.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого знімка і тут же засипали красуню компліментами.
"Не всі заснуть", "приємних снів! Дуже класна", "шикарна", "солодких вам снів", "Ммм гаряче", "Ох і Дашка! Солодкого ранку", "Ох, Богиня в млості!", "Вау які ніжки. Сексі ух Даша Ти вогонь", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Трегубова поділилася знімком своїх чарівних ніжок. Трегубова високо задерла свою чорну сукню, похвалившись стрункими ногами в чорних туфельках.
У коментарях прийшли в захват від образів зірки, залишивши їй масу приємних слів.
Нагадаємо, що 40-річна Трегубова з «Х-фактора» вразила ідеальною зовнішністю без прикрас: «Легко і спонтанно...».
Як повідомляла Politeka, зірка "Х-фактора" Трегубова показала, як вміє працювати ротом, пікантний момент потрапив на відео: "балуєте нас".
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