Юна дочка Олі Полякової показала стильний образ з короткою сукнею для походу в музей
15-річна красуня в своєму Instagram вирішила показати, як проводить вільний час. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, Маша вирушила на екскурсію в музей. Судячи з публікацій, школярка відвідала картинну галерею. Для походу Маша вирішила вбратися, адже музей – це теж своєрідний вихід у світ.
На кадрах юна модниця позує в горезвісному маленькому чорному платті з короткою спідницею. Доповнили образ Полякової-молодшої високі чоботи майже до самого коліна, яскраво-червоний берет і великі сережки у вигляді срібних хрестів. Дівчина спочатку показала себе в дзеркалі, а потім поділилася фото з виставкового залу.
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При цьому, на знімку Маша показала тільки своє тіло і ноги, «обрізавши» голову.
"Просто естетика. Чому віддаєте перевагу, музею чи кіно?",- поцікавилася дівчина у своїх передплатників.
Відповіді шанувальників не змусили себе чекати. Більшість зізналися, що вважають за краще ходити в кіно.
"Люблю кіно, але залежить від настрою можна в музей і на виставку картин", "нічого", "Маша Аааа", "кіно у нас і музеїв немає, куди порадиш сходити в Києві?", "Поділіться, де це так красиво", - пишуть люди в коментарях.
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