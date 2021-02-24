Відомий шоумен Юрій Горбунов поділився радісною звісткою

Як передає Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram і показав яскраві кадри.

"Це сталося!! Прем'єра "Скаженого весілля 3"! Ну що ж! Вирушай у плавання, наше дітище! Чекаємо всіх глядачів у кінотеатрах! Будете приємно здивовані!» - написав артист, який є продюсером фільму.

Горбунов показав фото, на який зображений поруч з дружиною Катею Осадчою і акторами фільму на допрем'єрному показі.

Осадча була одягнена в оригінальне вбрання з рушами і об'ємними рукавами. На голові у телеведучої традиційно красувався капелюшок. Образ доповнювали білі туфлі.

Осадча стояла поруч з Горбуновим, поклавши на нього руки. Сам ведучий був одягнений в чорні штани і жилетку, під яку надів білу сорочку. Парочка виглядала дуже гармонійно.

Крім Горбунова з третьої частини комедії знялися багато зірок, включаючи Потапа, Надію Мейхер, Олега Винника і Анну Трінчер.

«"Скажене весілля" увійшло в історію тем. Що ми повернемо українців у кінотеатри. Так хочеться це зробити, тому що карантин карантином. Але комедії, кіно ніхто не відміняв", - говорив раніше Горбунов.

Зазначимо, прем'єра української комедії" Скажене весілля 3 " для всіх глядачів відбудеться 25 лютого. Це буде фінальна частина франшизи.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов став приборкувачем вогню, Осадча встигла все зняти: "сміливий ТАТО".

Як повідомляла Politeka, єхидний Горбунов показав вовчицям, як виглядає Винник перед ефіром "Голос країни":"вогонь".

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