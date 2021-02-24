Гумористка Лера Товстолес з "Жіночого кварталу" і її колега-актриса Анна Трінчер збентежили божевільною витівкою на публіці
Як передає Politeka.net, 25-річна Лера опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, що творилося на прем'єрі фільму "Скажене весілля 3". Вони разом з 19-річною Трінчер брали участь у зйомках, а тому ніяк не могли пропустити таку довгоочікувану подію.
Лера була в чорно-зеленому картатому костюмі, що складається з сорочки і коротенької спідниці, а її подружка причепурилася в білий гольф і обтягуючу міні-спідницю з вирізом і бахромою.
Епатажні красуні вирішили будь-що запам'ятатися, а тому під прицілами камер "підігріли" публіку пристрасним поцілунком.
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Товстолес обійняла Трінчер за талію, а та, в свою чергу, ніжно торкнулася обличчя блондинки. Пристрасть, яку зобразили безсоромні актриси, виглядала вельми пікантно та правдиво.
Примітно, що до цього Трінчер у своїх "сторіз" показувала втіхи з ще однією зіркою "Скаженого весілля" - 30-річним актором Джиммі Воха-Воха.
"Подивіться, які ми красиві", - хвалилася Анна, позуючи поруч з ним перед тим, як відправитися на прем'єру.
У якийсь момент Джиммі поцілував дівчину в щічку, від чого вона аж скрикнула і тут же повідомила про це своїй бабусі, яка була тут же в кімнаті.
"Бабуся, мене тільки що поцілував Джиммі в щічку...", - вимовила актриса. Бабуся сказала "добре" і додала, що це ж "дружній поцілунок". Джиммі після цих слів обійняв і її.
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