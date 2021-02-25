Відома модель Емілі Ратаковскі показу свіжий образ, захопивши фанатів

На фото Емілі позує в міні-сукні, яка трохи прикрила ніжки красуні. Ратаковскі стояла біля дерев'яної стіни, доповнивши образ свіжим мейкапом. Красуня не соромилася себе показати, тому кадр вийшов досить захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментар: "чудова".

На другому фото Емілі вже була в чорній сукні з великим декольте. Красуня доповнила образ прикрасою на шиї, позуючи біля стіни. Дівчина не одягла білизну, що зробило кадр ще більш пікантним.



Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Ти дуже красива", "запальна штучка".

Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вразила розмірами бюста в нескромному декольте.

Красуня одягла коротке плаття-піджак, яке носиться без штанів і чи щось прикривало. Золоті гудзики на вбранні додавали образу акценту. З великого декольте ледь не вистрибував бюст. Чи не менше приковували до себе погляди стрункі ніжки в босоніжках.

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