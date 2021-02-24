Молдавський співак, екс-тренер " Голосу країни» Дан Балан, якому приписують роман з Тіною Кароль, Відпал на яхті
Як пише Politeka.net, відповідне відео з'явилося на фан-сторінці співака в Instagram.
Дан Балан весело провів час в компанії двох дівчат, які голосно сміялися і кричали. Коли в кадрі з'явився сам співак, він, не довго думаючи вирішив показати мову. Відзначимо, шанувальники артиста звернули увагу. Що так само робить і Тіна Кароль.
Кадри активно коментують в мережі.
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"Люди працюють, але і на повну котушку відпочивають», «життя-малина», «Балан бухой. Подивіться на його неголену морду і де його рука, біля Свєтки«,» який награний сміх у танцівниці, фу«,» Люди радіють«, " це прямо наша з Даном стихія. Море тепле море, що може бути краще?", "Дан, гарного настрою", " хто ця блондинка?", "Дуже класно. Супер! Молодці", "Ну Дан з ким поведешся того і наберешся, як Тіна мову показує" «" мови показувати, це сімейне. А блондинка це хто? Удачі, добре відпочити на весіллі! А твоя коли?» ,- пишуть в коментарях.
Ймовірно, кадри були зроблені по дорозі на весілля.
Нагадаємо, напередодні Дан Балан на Мальдівах виступив на весіллі 34-річної української телеведучої Іванни Онуфрійчук з бізнесменом казахського походження Алмазом.
Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".
Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".
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