Балерина Анастасія Волочкова показала свого батька
Артистка подзвонила батькові Юрію Федоровичу, щоб привітати його з 23 лютого. Відео вона показала в сторіс своєї сторінки Instagram, передає Politeka.net.
Батько Волочкової вже багато років знаходиться в одному з пансіонатів Санкт-Петербурга. Чоловік у 60 років переніс інсульт і відтоді майже не розмовляє і прикутий до інвалідного крісла. Зараз йому 73 роки.
"Я тебе вітаю, тато. Знай, що ти найголовніший чоловік", - сказала танцівниця.
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"Привітала головного чоловіка мого життя-тата. Тато не говорить вже 12 років, але ми розуміємо один одного без слів», - написала балерина.
"Як здоров'я?» - запитав помічник батька Волочкової.
"Моє-прекрасно. Я тебе від душі вітаю, тато. Я тебе дуже люблю і сподіваюся, що Ви там як-небудь відзначаєте. У мене зараз вистави йдуть поспіль. За останній місяць чотири рази, починаючи з дня народження. Я щаслива, я в роботі і у мене все ось якось так-класно», — сказала балерина.
Юрій Волочков-колишній чемпіон СРСР з настільного тенісу, тренер з легкої атлетики.
Нагадаємо, нещодавно Волочкова зізнавалася, що розлучилася зі своїм партнером.
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