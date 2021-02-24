Балерина Анастасія Волочкова показала свого батька

Артистка подзвонила батькові Юрію Федоровичу, щоб привітати його з 23 лютого. Відео вона показала в сторіс своєї сторінки Instagram, передає Politeka.net.

Батько Волочкової вже багато років знаходиться в одному з пансіонатів Санкт-Петербурга. Чоловік у 60 років переніс інсульт і відтоді майже не розмовляє і прикутий до інвалідного крісла. Зараз йому 73 роки.

"Я тебе вітаю, тато. Знай, що ти найголовніший чоловік", - сказала танцівниця.

"Привітала головного чоловіка мого життя-тата. Тато не говорить вже 12 років, але ми розуміємо один одного без слів», - написала балерина.

"Як здоров'я?» - запитав помічник батька Волочкової.

"Моє-прекрасно. Я тебе від душі вітаю, тато. Я тебе дуже люблю і сподіваюся, що Ви там як-небудь відзначаєте. У мене зараз вистави йдуть поспіль. За останній місяць чотири рази, починаючи з дня народження. Я щаслива, я в роботі і у мене все ось якось так-класно», — сказала балерина.

Юрій Волочков-колишній чемпіон СРСР з настільного тенісу, тренер з легкої атлетики.

Нагадаємо, нещодавно Волочкова зізнавалася, що розлучилася зі своїм партнером.

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