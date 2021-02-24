Стало відомо, хто покинув кулінарне шоу "МастерШеф. Професіонали-3" після третього ефіру програми

Як повідомляє Politeka.net, днями вийшов новий випуск розважального кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали-3". Після насиченої боротьби і низки невдач проєкт довелося покинути учаснику з Луцька Володимиру Юріну. Експерт шоу Ектор Хіменес-Браво розкритикував приготовлену капітаном "зелених фартухів" цукерку в кондитерському конкурсі.

Як повідомляється на сторінці проєкту в соцмережі Instagram, Володимир приїхав на проєкт з Луцька, він за освітою інженер, але вже більше десятка років працює у сфері громадського харчування. Чоловік довгий час працював у різних закладах Волині і навіть у Києві, але врешті-решт відрив свою піцерію в рідному місті, де і працює.

Під час третього ефіру команда Володимира, яку він і очолив, зазнала фіаско. Спочатку учасники не змогли розгадати загадки від суддів і приготувати необхідні страви, потім розлили буряковий суп за 5 хвилин до представлення його експертам, а в кінці Ектор Хіменес-Браво забракував приготовлену Володимиром Юріним цукерку. "Те, що ви сьогодні приготували, – це не жах і не кошмар, а звичайна смачна цукерка. Але, на жаль, вона абсолютно не відповідає оригіналу", - звернувся суддя до учасника і заявив про закінчення участі Володимира в шоу.

Треба сказати, що користувачі дуже бурхливо відреагували на вигнання Володимира Юріна з проєкту. Деякі вважають, що вигнати потрібно було кондитера Ігоря, який теж не дуже добре впорався із завданням експертів шоу.

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