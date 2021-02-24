Чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк, який бере участь у шоу "Голос країни" розповів, як доля його зіштовхнула з Олегом Винником задовго до проекту

Про це 57-річний артист повідав в інтерв'ю КП.иа.

Виявляється, що нинішній тренер сам в якійсь мірі зобов'язаний Борисюку.

«Ми Олегу Виннику в принципі дали дорогу на телебачення. У 2010-му з Олею ми працювали на Першому національному, вели програму "Караоке для дорослих". Багато виконавців просилися заспівати в нашій програмі. Там і з'явився Олег Винник. Молодий, цікавий Виконавець, про якого Оля сказала: цей блакитноокий блондин ще себе покаже", - розповів чоловік Сумської.

Борисюк зазначив, що нинішньою роботою з Винником дуже задоволений.

"Ми тільки почали. Олег-справжній професіонал, який теж співав у музичних театрах Німеччини, і він знає, що це таке... Від Олега я отримую слушні та професійні поради, ми поважаємо один одного. Все здорово", - зазначив він.

Раніше Борисюк зізнавався, що на «Голосі країни» сподівався, що до нього обернеться Олег Винник і Тіна Кароль, тому що Дорофєєва і Монатік працюють трохи в іншому стилі.

Нагадавши, 57-річний Борисюк раптово вирішив омолодитися, Сумська ошелешила кадрами у косметолога: "Ну що ж, подивимося…"

Як повідомляла Politeka, 57-річний чоловік Сумської Борисюк зізнався, що думає про Кароль і навіщо прийшов на "Голос країни": "проклята..."

Також Politeka писала, що чоловік Сумської Борисюк раптово "підняв" руку на дружину, кадри: "Боже, Віталій, я боюся вас"