Відома співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала свої вміння в душі

На Віра зірка позувала у ванній в наряді, яке практично повністю закрило її тіло. Зірка підняла ноги вгору, показуючи великий каблук. Кекелія показала прикол, влаштувавши сеанс співу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи то французький, чи то італійський, головне, що душа співає;). Прийняла баттл від Олени Кравець", - написала зірка під відео.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Господи. Цей голос, Віра. Навіть коли приколюєшся, звучиш, як Бог", "Супер-молодці".

Відомо, що Віра зараз є гумористкою "жіночого кварталу", де входить у вокальний квартет. Крім неї в квартеті є " Лалі Ергемлідзе, Еліна Мбані і Марта Адамчук. Красуні радують вокальними даними, доповнюючи один одного.

Ми писали, що відома українська актриса і співачка Віра Кекелія змінила образ і показала ніжний наряд в новій фотосесії.

Також зірка нещодавно народила дитину і встигає також провести час з сім'єю в першу чергу. А нещодавно Віра представила серію кадрів з нової і чуттєвої фотосесії, в якій блищала в ніжній сукні білого кольору з глибоким декольте. Акуратна зачіска і макіяж повністю змінили віру.

Нагадаємо, красуня-блондинка з "жіночого кварталу" показала, як виглядає вранці, змусивши собі заздрити

А еше Politeka писала, що красуня з "Квартал 95" вразила пікантною витівкою, шльопнувши колегу по " м'якому місцю"

Також Politeka повідомляла, що розкішна блондинка з "жіночого кварталу" вбила наповал пікантною фотосесією



