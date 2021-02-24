Модель добре стежить за собою

Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел бренду Victoria's Secret, показала, як худне після відпустки

Відома супермодель Олександра Амбросіо довгий час укладала контракти для представлення популярних брендів і співпраці, також вона відома шанувальникам світу моди як «ангел» Victoria's Secret.

Незважаючи на те, що у зірки двоє дітей, вона намагається підтримувати неймовірну форму, якої їй вдалося домогтися після екстремально-швидкого відновлення. У своїх інтерв'ю Олександра стверджує, що до жорстких дієт ніколи не вдавалася.

Головне тренування і збалансоване харчування в цілому. Як видно на кадрах зі Сторі після відпустки модель відразу почала бігти в спортзал і позбавлятися від зайвого, що повністю не розслабитися.

Модель регулярно відвідує тренажерний зал, А також приділяє увагу іншим варіантам тренувань: вона бігає вранці, займається зі скакалкою і з величезним задоволенням танцює і консультується зі своїм тренером.

Нагадаємо, до того, як розірвати контракт з Victoria's Secret, Алессандра пропрацювала ангелом бренду 17 років і вважається однією з ветеранів бренду.

Мільйони фанатів любовно гортають фотографії Алессандри, милуючись ідеальними вигинами фігури моделі. А колонка коментарів завжди заповнена сердечками і захопленими вигуками: "кішечка! Нагинаємося...", "Як завжди сама видовищна і сліпуча, приголомшлива, чуттєва і красива😍 👏", "святий дим", " ця жінка ніколи не старіє🔥", " чудова жінка!",- описали свої почуття фанати.

Нагадаємо, що екс-ангел Victoria's Secret підкорила сміливими позами і розкішними формами в мікробікіні: "Русалочка!".

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