Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел бренду Victoria's Secret, показала, як худне після відпустки
Відома супермодель Олександра Амбросіо довгий час укладала контракти для представлення популярних брендів і співпраці, також вона відома шанувальникам світу моди як «ангел» Victoria's Secret.
Незважаючи на те, що у зірки двоє дітей, вона намагається підтримувати неймовірну форму, якої їй вдалося домогтися після екстремально-швидкого відновлення. У своїх інтерв'ю Олександра стверджує, що до жорстких дієт ніколи не вдавалася.
Головне тренування і збалансоване харчування в цілому. Як видно на кадрах зі Сторі після відпустки модель відразу почала бігти в спортзал і позбавлятися від зайвого, що повністю не розслабитися.
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Модель регулярно відвідує тренажерний зал, А також приділяє увагу іншим варіантам тренувань: вона бігає вранці, займається зі скакалкою і з величезним задоволенням танцює і консультується зі своїм тренером.
Нагадаємо, до того, як розірвати контракт з Victoria's Secret, Алессандра пропрацювала ангелом бренду 17 років і вважається однією з ветеранів бренду.
Мільйони фанатів любовно гортають фотографії Алессандри, милуючись ідеальними вигинами фігури моделі. А колонка коментарів завжди заповнена сердечками і захопленими вигуками: "кішечка! Нагинаємося...", "Як завжди сама видовищна і сліпуча, приголомшлива, чуттєва і красива😍 👏", "святий дим", " ця жінка ніколи не старіє🔥", " чудова жінка!",- описали свої почуття фанати.
Нагадаємо, що екс-ангел Victoria's Secret підкорила сміливими позами і розкішними формами в мікробікіні: "Русалочка!".
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