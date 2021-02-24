Російська співачка Алла Пугачова вразила наповал модним луком

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки. На знімку ще молода Пугачова позувала в дуже незвичайному образі. На голові у артистки красувалася об'ємна руда шевелюра. Судячи з усього, на той момент такі зачіски були в моді.

Співачка була одягнена в обтягуючу сукню без рукавів. Наряд вигідно підкреслював пишний бюст артистки, а незвичайна вставка на сукні зробила акцент на талії. Образ доповнив яскравий макіяж з виразними стрілками. Виглядала співачка чудово.

"Справжня, найчистіша любов - це політ душі. Природа, світ, відмова від егоїзму, розуміння - вище пристрасті, фізіології. Ось що для мене справжня любов - це пісня". Алла Пугачова", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях рудій бестії залишили масу приємних слів.

"Поважаю Аллу Борисівну", "яка красуня", "вона завжди була найкращою"," Ось це образ! Красуня", "закохатися в таку легко", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в молодості Алла Пугачова мала вельми неординарну зовнішність. Вже з віком співачка мала проблеми з вагою, що відбилося на її зовнішності.

Нагадаємо, що усміхнена Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду:"починається весна".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова в міні-спідниці заклично посувала стегнами, Галкін і Кіркоров в ауті: "Вчіться, тітки".

Також Politeka писала, що Алла Пугачова несподівано показала своє справжнє обличчя без ретуші і фільтрів:"хоч на себе трохи схожа".