Російська співачка Алла Пугачова вразила наповал модним луком
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки. На знімку ще молода Пугачова позувала в дуже незвичайному образі. На голові у артистки красувалася об'ємна руда шевелюра. Судячи з усього, на той момент такі зачіски були в моді.
Співачка була одягнена в обтягуючу сукню без рукавів. Наряд вигідно підкреслював пишний бюст артистки, а незвичайна вставка на сукні зробила акцент на талії. Образ доповнив яскравий макіяж з виразними стрілками. Виглядала співачка чудово.
"Справжня, найчистіша любов - це політ душі. Природа, світ, відмова від егоїзму, розуміння - вище пристрасті, фізіології. Ось що для мене справжня любов - це пісня". Алла Пугачова", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях рудій бестії залишили масу приємних слів.
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"Поважаю Аллу Борисівну", "яка красуня", "вона завжди була найкращою"," Ось це образ! Красуня", "закохатися в таку легко", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, в молодості Алла Пугачова мала вельми неординарну зовнішність. Вже з віком співачка мала проблеми з вагою, що відбилося на її зовнішності.
Нагадаємо, що усміхнена Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду:"починається весна".
Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова в міні-спідниці заклично посувала стегнами, Галкін і Кіркоров в ауті: "Вчіться, тітки".
Також Politeka писала, що Алла Пугачова несподівано показала своє справжнє обличчя без ретуші і фільтрів:"хоч на себе трохи схожа".