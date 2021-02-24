Старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша показала, як її вітали з 18-річчям

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка актриси "Кварталу 95" Олени Кравець Маша днями відзначила свій 18-й день народження. З цього приводу красуня похвалилася подарунками та привітаннями. Марія виклала у своїх Instagram-сторіс забавну добірку фотографій, на яких можна побачити її друзів, молодших брата і сестру, і навіть президента Володимира Зеленського.

Серед фотографій, які показала Кравець-молодша, багато архівних кадрів, на яких дівчинка ще зовсім юна. Серед цих знімків також є одне фото, на якому Маша і її друг відображені в компанії Володимира Зеленського, очевидно, фотографія була зроблена ще до того, як він став президентом.

Також Маша показала кумедні кадри, на яких буквально цілує кросівки на своїх стопах, задерши ноги до обличчя. Схоже, це був довгоочікуваний подарунок, який дівчина отримала у свій день народження, звідси і така реакція.

Привітали свою старшу сестричку і Близнюки Ваня і Катя, і виглядає це по-справжньому зворушливо. За кадром чутно батьків, які знімають і підказують дітям, що говорити. Так, маленька Катя, посміхаючись, побажала сестрі Маші не хворіти, і щоб був гарний настрій, а ось брат Ваня зовсім засоромився, і тільки скорчив гримаску, не сказавши ні слова.

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