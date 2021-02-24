Старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша показала, як її вітали з 18-річчям
Як повідомляє Politeka.net, старша дочка актриси "Кварталу 95" Олени Кравець Маша днями відзначила свій 18-й день народження. З цього приводу красуня похвалилася подарунками та привітаннями. Марія виклала у своїх Instagram-сторіс забавну добірку фотографій, на яких можна побачити її друзів, молодших брата і сестру, і навіть президента Володимира Зеленського.
Серед фотографій, які показала Кравець-молодша, багато архівних кадрів, на яких дівчинка ще зовсім юна. Серед цих знімків також є одне фото, на якому Маша і її друг відображені в компанії Володимира Зеленського, очевидно, фотографія була зроблена ще до того, як він став президентом.
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Також Маша показала кумедні кадри, на яких буквально цілує кросівки на своїх стопах, задерши ноги до обличчя. Схоже, це був довгоочікуваний подарунок, який дівчина отримала у свій день народження, звідси і така реакція.
Привітали свою старшу сестричку і Близнюки Ваня і Катя, і виглядає це по-справжньому зворушливо. За кадром чутно батьків, які знімають і підказують дітям, що говорити. Так, маленька Катя, посміхаючись, побажала сестрі Маші не хворіти, і щоб був гарний настрій, а ось брат Ваня зовсім засоромився, і тільки скорчив гримаску, не сказавши ні слова.
Нагадавши, Кравець з "Квартал 95" зухвало кинула виклик Кошовому, підкоривши яскравим виступом: "До зустрічі на...".
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