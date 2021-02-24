Телеведуча Леся Нікітюк зважилася на сміливий експеримент заради участі в новому шоу

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram нового шоу пародій "Ліпсінк батл" з'явилося відео з Лесею Нікітюк, яка співала відомий хіт, сидячи в машині. Леся зазначила, що вирішила взяти участь у шоу «Ліпсінк батл». Крім цього, вона вирішила підставити своїх зіркових знайомих, запросивши в проект Влада Яму і Ольгу Фреймут.

"Я прийняла виклик і передаю його Владику Ямі та Ользі Фреймут, щоб не нудьгувала", - зазначила задоволена Нікітюк.

"Наступною учасницею сенсаційного шоу #ліпсінкбатл стає Леся Нікітюк. Зірка прийняла #lipsyncbattle_challenge і передала естафету @vladyama_official і @freimutolia. Як думаєте в якому образі постане @lesia_nikituk на грандіозному шоу?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу стали гадати, кого із зірок зможе спародіювати Нікітюк.

"Це буде щось", "В образі Полякової", "Брітні Спірс можливо", "цікаво дізнатися", "може Уїтні Х'юстон", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк поділилася кадрами під час відвідування СПА-салону. Телеведуча вирішила показати, як приводить шкіру в порядок і підтримує її пружність, щоб вона не провисала, і у неї не було целюліту.

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