Відома співачка Наталія Могилевська похвалилася своєю участю в шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, кадри з феєричного виступу зірка опублікувала у себе в Тік Ток. Артистка написала, що шанувальники просили її поділитися цим відео, тому вона із задоволенням це зробила.

"Пишіть своє враження про виступ", - підписала відео зірка.

На ролику ще темноволоса Могилевська виконувала на сцені шоу свій хіт "Я завелася". Зіркові тренери повставали зі своїх місць і танцювали. Судячи зі складу суддів, Могилевська виступала в 7 сезоні шоу. До неї обернулися всі зіркові тренери.

У коментарях шанувальники неоднозначно відреагували на відео. Особливо, після того, як в новому сезоні в шоу взяли екс-солістку ВІА Гри Надію Мейхер. Люди стали залишати як хороші відгуки, так і слова критики.

"Навіщо ви туди пішли?", "Я це дивилася. І така: в сенсі?", "Бомба", «такі зірки круті, але так швидко старіють", "молодець. Запалила", - пишуть користувачі Мережі.

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