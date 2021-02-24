Гумористка Лера Товстолес з "Жіночого кварталу" розповіла, як її затвердили на роль у кіно

Артистка бере участь у зйомках не тільки "Квартал 95", але і, як виявилося, у фільмі, передає Politeka.net.

Лера розповіла про те, як пройшла проби, підкріпивши кількома знімками з колегами.

На кадрах розкішна блондинка постала в картатому костюмі - жакеті, під який одягла чорну кофту, і міні-спідничці.

Завдяки довжині спідниці оголилися довгі стрункі ніжки дівчини в колготках і грубих черевиках.

Лера виглядала дуже стильно і щасливо.

У такому вигляді актриса позувала в компанії Юрія Горбунова, Анни Трінчер та інших акторів фільму "Скажене весілля-3".

У пості Товстолес зізналася, що вперше знялася у фільмі.

"Я записала проби на балконі ще влітку і на наступний день мене вже затвердили. А вчора, я себе побачила на величезному екрані... беріть попкорн, друзів і насолоджуйтеся легкою і смішною картиною. У мене вийшов дуже яскравий і смішний образ і спасибі @gorbunovyuriy за таку можливість!",- поділилася Лера.

За три години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Молодець🥰", " Лера ти супер)))", " заради вас обов'язково сходжу)", "Круто!))🔥, Лер🤗 😘", "обожнюю Скажене Весілля 😍 Я прям відчуваю що 3 частина буде краще попередніх двох 😍 радує Ваша присутність в ньому😍", " Ого! Коли по 1+1", - написали користувачі мережі.

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