Відома співачка Надія Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, занудьгувала в гостях у кращої подруги

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька відео, показавши шанувальникам, як вона проводить вечір. Спочатку Дорофєєва зняла свою подружку Леру Бородіну, яка не могла відволіктися від нової соціальної мережі Клабхаус. Жінка сиділа за столом і слухала, що говорять в одній з кімнат соцмережі. Судячи з відео, у Наді ніяк не виходило привернути увагу подруги

"Тепер так проходять зустрічі з подругами. Клабхаус мати його", - підписала відео зірка.

На другому відео Надя зняла себе крупним планом, показавши, що їй дуже нудно. Вона зобразила сумний і нудьгуючий вираз обличчя. Незважаючи на це, виглядала вона дуже гаряче. Красуня розстебнула кофтинку, організувавши досить глибоке декольте. Шанувальники не могли відірвати погляд від вечірнього образу співачки.

"З тобою так весело, Бородіна", - підписала вона відео.

Як відомо, Надія Дорофєєва і Лера Бородіна є співвласницями бренду одягу «So DoDo». Дорофєєва в одному з інтерв'ю зізнавалася, що завжди мріяла почати бізнес з Бородіною, яка є успішною бізнес-вумен.

Нагадаємо, що Дорофєєва кардинально змінила імідж, підкоривши чуттєвим фото:"зовсім на себе не схожа".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва з кислим обличчям звернулася до фанатів, фото все пояснює: "це я так...".

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