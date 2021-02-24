Відома українська співачка Софія Ротару вразила моложавим видом на відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото зірки. Ротару була одягнена в білий прозорий костюм з легкої літньої тканини. Вона сиділа на м'якому диванчику, розташованому на палубі яхти. Під костюмом у співачки виднівся купальник яскравого оранжевого кольору. Обличчя прикривали сонцезахисні окуляри.
Ротару була боса, вона із задоволенням позувала на камеру і виглядала щасливою.
"Подаруй мені літо. Моя найулюбленіша @sofiarotaru.official. Дуже дуже любимо вас наше сонечко!",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники стали залишати своїй улюбленій співачці приємні компліменти.
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"Ви сама як сонечко тепле", "всіма шановна", "Краса, з морського царства", " як же я вас люблю!", "Завжди молода і прекрасна!» ,- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Софії Ротару вже 73 роки, але вона досі виступає на сцені і тримається молодцем. Більш того, виглядає співачка приголомшливо. На вигляд їй не даси більше 60 років.
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