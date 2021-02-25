Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вразила дуже відвертою фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поділилася дуже гарячими фото, зробленими під час зйомки кліпу. На Мішель були надіті широкі штани і дуже непристойний топ, який насилу утримував бюст молоденької красуні. Андраде стояла прямо, розставивши ноги. Руки вона сором'язливо піднесла до стегон, а ось груди залишила незахищеними. Бюст так і норовив вивалитися назовні. Шанувальники не могли відірвати від спекотної красуні очей.

Особливого шарму образу додавало розпатлане волосся Мішель.

"Вони тут виглядають краще, ніж у мене в фотоплівці", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"Так так так так так", "Ну просто бомбічна», «Балдеж», «я тільки що зрозуміла, що ти практично копія NK», «дуже круті фото», «Вау, це найкраще що я бачила», "Ви найтанцювальніша і хореографічна дівчина, Мішель", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Мішель Андраде часто порівнюють з Настею Каменських і Надею Дорофєєвою, тому що всіх красунь пов'язує один продюсер. При цьому Андраде є окремою яскравою артисткою.

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