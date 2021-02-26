Відома українська актриса, героїня "Холостячки" Ксенія Мішина вразила яскравими романтичними знімками зі своїм хлопцем

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряної пари в Instagram з'явилися фото, зроблені під час спільного відпочинку Мішиної і Олександра Еллерта в теплих краях. На фото епатажна парочка вивалялася в піску і насолоджувалася товариством один одного. Вони позували на тлі блакитної води, але вся увага шанувальників була прикута до магії, яка відчувалася між ними.

"Нові фото. Яке фото вам подобається більше?",- підписали знімки автори аккаунта.

У коментарях Мішиній залишили масу приємних слів. Шанувальники прийшли в захват від курортних фото.

"Така красива пара", "всі класні", "Абсолютно всі!", "Бомбезно!", "Всі вогонь", "Всі супер!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Олександр Еллерт став переможцем на шоу "Холостячка". Саме його Ксенія Мішина вибрала у фіналі шоу. На відміну від чоловічої версії шоу, де пари рідко залишаються разом після закінчення проекту, в жіночій версії любов відбулася. Мішина і Еллерт прекрасно проводять час разом і виглядають щасливими.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина станцювала запальний танець зі своїм собакою.

Нагадаємо, що "Холостячка" Ксенія Мішина зробила гірке зізнання про стосунки: "я вірила, терпіла, чекала...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина потрапила під шквал критики через пляжне фото в купальнику: "один гірше іншого...".

Також Politeka писала, що Мішина видала нову порцію одкровень про життя з тираном: "огидний...".