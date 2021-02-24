Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, 42-річний танцюрист Грег зворушливо привітав батька з днем народження

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував серію фото, на яких він разом з батьком переживає найприємніші моменти. Більшість знімків було зроблено, коли Грег прилітав в Україну в 2020 році. Тоді він зробив сюрприз своєму батькові, з'явившись у прямому ефірі "Танців з зірками". Судячи з того, що у Чапкіса-молодшого більше не знайшлося спільних фото з батьком, вони бачаться вкрай рідко. Незважаючи на це, Грег сповнений любові і захоплення по відношенню до батька.

«З 91-м днем народження, тато, @gregory_chapkis, люблю тебе», - підписав фото хореограф.

У коментарях шанувальники хореографа стали вітати його батька з днем народження і бажати йому всіх благ. Пост зібрав багато лайків і побажань.

"Як здоров'я батька?", "З днем народження! Міцного здоров'я", "Вітаю вашого прекрасного тата з Днем народження! Міцного йому здоров'я, сил, любові, всього самого найкращого", "З Днем Народження твого тата!", "Благословення в його особливий день! З Днем Народження", - пишуть користувачі Мережі.

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