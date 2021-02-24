Українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна", вразила розкутим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію знімків, зроблених під час нової фотосесії. Дівчина була одягнена в ефектний прозорий комбінезон в сіточку. На вбранні були помітні красиві візерунки, які надавали образу пікантності.

Леоніла як кішечка розвалилася на підлозі, показавши свою хижу натуру. Її волосся було розпущене і спадало на плечі. Вона лежала на килимі, демонструючи ідеальні вигини тіла.

У коментарях молодій красуні залишили масу захоплених відгуків.

"Лайк виключно за те, що попилососила", "це просто ракета", "чого по килиму взута ходиш?", "Повзаєш як молодий Леонтьєв в Рибальській сітці по сцені", "ефектно і чудово, як ти прекрасна, любов", "Нижня білизна тут явно зайва", "обожнюю цей наряд", "допінг", "дуже красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь приміряла образ фатальної красуні, підкоривши незвичайним макіяжем і зачіскою. Для зйомки дівчина вибрала вельми незвичайне плаття, у якого не було одного рукава. Погляд фанатів також привернув глибокий розріз на сукні, в який Леоніла виставила свою струнку ніжку.

Нагадаємо, що Міс Україна Леоніла Гузь у вбранні з вирізом змусила ахнути: "Лара Крофт".

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь блиснула сідницями в прозорих колготках, в мережі не оцінили:"треш якийсь".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь без зайвої косметики показала, як виглядає в житті: "не вистачає...".