Зірка показала все, як є

Зірка "Від пацанки до панянки", модель-фрік Анастасія Покрещук показала, як схудла всього за два дні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото "до" і "після" процедур, спрямованих на схуднення. Зірка мережі вважає, що у неї було 7 зайвих кілограм, тому всіляко прагне до ідеальної ваги.

На фото Покрещук скинула весь одяг, показавши свою непогану фігурку.

"Я довго збиралася з думками викладати чи ні, бо єдине чого я соромлюся це *** тіла. Але викладу, шоб ви теж худнули свої с**ки. Не 5 і не 7, а всього 2. Це взагалі на межі фантастики якщо шо", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Надихаюча молода жінка. Красиво всередині і зовні. З любов'ю від Північної Флориди!", "На другій фото Барбі", «зліва краще, прям Персик», «ви були шикарною, а зараз просто Полуниця Бомба чесно кажучи", "Настуся, ви чарівна сама по собі своєю харизмою, самодостатністю, людяністю. Не потрібно соромитися свого тіла", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Анастасія Покрещук відома своїм скандальним характером і тягою до пластичних операцій.

Нагадаємо, що епатажна зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук помірилася розміром скул з подружкою: "Не дай Бог".

Як повідомляла Politeka, Покрещук незграбно потрусила тілом на камеру, вилаявшись матом: "Тік ток чекає твоїх танців".

Також Politeka писала, що Покрещук здивувала своїм справжнім обличчям:"очманіти, нормально ж було".