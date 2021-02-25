Актриса та гумористка з "Квартал 95" Олена Кравець рідко показує публіці свою сім'ю, а особливо чотирирічних двійнят Ваню і Катю

Однак, її старша донька Маша Кравець, у якої вже давно свій аккаунт в Instagram, злила рідкісні кадри з малюками - тим більше, що привід прекрасний.

Як передає Politeka.net, дівчина 24 лютого відзначила 18-річчя й поділилася в "сторіз" зворушливими кадрами, як рідні братик з сестричкою їй привітали.

Білява Катя спочатку радісно вимовила: "Маша, з днем народження!". А потім трохи збентежилася. Було чутно, як за кадром батьки підбадьорювали дитину.

"Що ти їй бажаєш?", - запитала в неї мама.

"Бажаю, щоб не хворіла і щоб - гарний настрій", - додала дівчинка.

"Мій пупсик", - підписала ці кадри задоволена сестричка.

Далі Маша показала привітання брата. Той, з серйозним виразом обличчя, по-чоловічому, довго дивився в камеру і слухав напуття батька: "Помахай їй, скажи "я тебе люблю, з днем народження", а потім зробив по-своєму. Малюк кумедно скорчився й видав смішний звук губами, не сказавши ні слова.

"Таке привітання теж підходить", - посміялася Маша, додавши в кінці веселий смайлик.

У той же час подорослішала іменниниця виставила в Instagram кілька фото, на яких позувала з букетом квітів. Публіка кинулася вітати дівчину:

"З днем народження зайка 🥳"

"любімка"

"Марррррія, з твоїм Днем! 🌼"

"Яка красива 💔"

"Маха ❤️ Цілую міцно!"

"З днем народження крихітка❤️ вже при зустрічі тебе захобнімаю і на вушко скажу побажання) але найголовніше - бери від життя все⚡️"

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