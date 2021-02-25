Дружина українського ведучого Андрія Джеджули Юлія Леус народила дитину

Як передає Рoliteka.net, про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Аделіна 💖 3840/55. Це любов", - коротко написала Юлія.

Також вона показала фото з пологового будинку з новонародженим малятком.

Фолловери Юлії Леус вітають її з цією радісною подією.

"Як круто, у мене аж мурашки, Юлічка, набирайтеся сил з малятком», «вітаю вас», «Юльчик, вітаю», «Ураааа, вітаю», «вітаю вас! раст ростіть здоровенькі", "мої щирі вітання! Нехай росте здоровою", "Ураа) ❤️ вітаю! Здоров'я, щастя малятку і батькам, нехай Ангел-Хранитель оберігає і допомагає!", "Вітаю! Найкрасивіша мама і донечки ☺ ️ будьте щасливі", "урааа нарешті то чекали всім світом вже ☺ ❤ ️ спокійних вам ночей і щасливих днів», «неймовірне щастя», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Юлія Леус заявляла, що має намір розлучатися з Андрієм.

"Я хочу розлучатися. Він поки не хоче. Сказав: "Після пологів поговоримо". Ну, почекаємо. У мене поки фізично на це немає ні часу, ні сил. Мені тепер тільки лежати потрібно. Я зараз поставила на перше місце дитину. Я народжу, зміцню і розберуся. Але він сказав:" Я тебе люблю", - розповідала вона.

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