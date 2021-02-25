Стало відомо, де зараз суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, який потрапив до реанімації з наслідками пневмонії

Співачка Ленара Османова, вітаючи маестро з Днем народження, який він відзначає 24 лютого, дізналася, що Чапкіс вже три дні як не в лікарні і готовий приймати поздоровлення.

Хореографа вже виписали з лікарні і день народження Чапкіс зустрів у домашній обстановці.

"З Днем народження, дорогий наш Григорій Миколайович! 91!) 🎉 👏 Подзвонила сьогодні знову, Григорій Миколайович сказав, що вже не в лікарні, а три дні як - вдома!) Міцного здоров'я нашому Маестро, довгих років життя, енергії, сил, натхнення!!! P. S. теплі фото-спогади з ювілею Григорія Миколайовича минулого року) як танцювали на сцені разом, ух, хочу ще!)»,- написала Османова.

Приєдналися до привітань і численні шанувальники знаменитого хореографа.

"З днем Народження, Маестро!!! Слідуємо вашому життєвому девізу " всупереч і незважаючи.... завжди танцюйте!!!"Нехай ще довгі роки триває Ваш прекрасний танець життя!!! Здоров'я, любові та натхнення!!!", "Найтепліші привітання маестро" « " з днем народження дорогий Григорій Миколайович! Здоров'я Вам! Захоплюйте нас і надалі!", "Дорогий Григорій Миколайович приєднуюся до всіх побажань богатирського здоров'я і благополуччя», "Григорій Чапкіс приклад для багатьох чоловіків! Дай Бог йому здоров'я", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, як виглядав в юності і яку трагедію пережив Григорій Чапкіс, якому виповнюється 91 рік: "Моліться.."

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