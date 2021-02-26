Відома модель Белла Хадід показала неймовірний образ від Версаче

На фото зірка позувала в сукні золотистого кольору. У наряду була відкрита спина і розріз на нозі. Можна відразу помітити, що Белла не одягала білизну під таку розкіш. Хадід залишила волосся розпущеним, а образ доповнила дорогим прикрасою, завдяки чому кадри вийшли досить розкішними. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На інших знімках Белла покружляла, показавши свою прекрасну фігуру з усіх боків.

"Принцеса в золотій сукні від Versace", - написав адміністратор групи під фото.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ікона", "Вітаю, дорога", "дуже жарко", "її краще обличчя", "хто може бути спокусливіше Белли Хадід", "привітаю ангела".

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Зірка була в мереживному комбінезоні. Тонка тканина обтягнула шикарні вигини зірки-красивий бюст, тонка талія і ідеальні сідниці. Зверху мережива була сіточка з плоского бісеру. А ззаду можна помітити спокусливий виріз на спині майже до куприка.

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