Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала свій ранок
На фото Ірина позувала в чорній мереживній білизні. Красуня розвернулася спиною, вирішивши блиснути пружним "горішком". Волосся у Сопонару залишилися розпущеними, актриса за них взялася рукою, показуючи манікюр. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку, мир", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Уау. Нереально гаряча", "шикарна", "дуже красива і чарівна дівчина, ви супер", " Іришка, це занадто гаряче. Хоча правильний стиль одягу, літо скоро", "мила, приваблива", "ти прекрасна, суперечці немає"," Доброго ранку"," клас, Іриночка, супер", " ми англійці любимо вітати своїх рідною мовою!!!", "Ірочка, кожне твоє фото - це шедевр!!!", "Вай мама, хто це???", "О, божечки".
Ми писали, що українська актриса Ірина Сопонару, вразила наповал пікантним образом.
Сопонару була одягнена в неймовірної краси біле плаття з дуже глибоким декольте. Виріз був настільки глибоким, що Сопонару ненароком засвітила татуювання в інтимному місці. Під бюстом, прямо посередині, у дівчини красувалася мініатюрна татуювання.
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