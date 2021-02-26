Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел бренду Victoria's Secret, поділилася чуттєвими кадрами, зробленими на заході сонця

Модель прославилася не тільки своєю роботою на подіумі з самими легендарними красунями, але і тим, що домоглася небувалих висот самостійно. А після народження другої дитини скинула рекордну кількість кг за три місяці, щоб не порушувати контракт і повернутися на подіум.

Зараз Амбросіо активно стежить за собою, доглядає за шкірою і тренується, підтримуючи тіло у формі. Примітно, що у відпустці їй також вдалося убити своє красою. На чуттєвих знімках Алессандра позувала на заході сонця і милувалася неймовірним пейзажем на камеру.

І хоча на фото видно лише силует зірки, виглядала вона дуже спокусливо і витончено. Зовсім скоро зірці виповниться 40 років, проте виглядає вона на всі 10-15 років молодше завдяки ідеальному плану по догляду за фігурою.

"Західне настрій ☀️✨; оглушливий вигляд!!; прекрасна дама на заході; Богиня !!🔥 ; Красиво 🤍; надія вмирає; дивно 🙌❤️; ви випромінюєте красу і світло, Алессандра. ☀ ️ ; Красиво 💛; друга картинка; заворожуюче 🔥; чудово; ви настільки красиві і досконалі, що саме ви даєте сонцю чудове світло, а не навпаки😍», - написали фанати.

Незважаючи на те, що у зірки двоє дітей, вона намагається підтримувати неймовірну форму, якої їй вдалося домогтися після екстремально-швидкого відновлення. У своїх інтерв'ю Олександра стверджує, що до жорстких дієт ніколи не вдавалася.

Головне тренування і збалансоване харчування в цілому. Як видно на кадрах зі Сторі після відпустки модель відразу почала бігти в спортзал і позбавлятися від зайвого, що повністю не розслабитися.

Нагадаємо, що екс-ангел Victoria's Secret підкорила сміливими позами і розкішними формами в мікробікіні: "Русалочка!".

Портал Politeka повідомляв, що красуня з Victoria's Secret в міні-бікіні розгорнулася спиною, хвалячись "горішком": "ідеально"

На сайті Politeka писали, Селена Гомес без ліфчика затьмарила пишним бюстом навіть ангелів Victoria's Secret: "Жива легенда".